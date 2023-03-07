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В мире

В Техасе у женщины забрали аллигатора, которого она тайно держала дома 20 лет

В Техасе у женщины забрали аллигатора, которого она тайно держала дома 20 лет

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В американском штате Техас у хозяйки забрали аллигатора, которого она тайно держала на заднем дворе своего дома почти 20 лет. Сообщается, что женщина украла яйцо аллигатора и вырастила себе домашнего питомца.

Аллигатора поместили в местный зоопарк, а хозяйке грозит наказание за незаконное владение животным. Отмечается, что срок давности обвинений за кражу уже истек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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