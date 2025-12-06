Эксперты прокомментировал нашествие бобров в парке в Химках. Животные активно валят и подгрызают деревья, используя древесину для строительства зимних жилищ, что вызывает обеспокоенность у местных жителей.

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что массовое повреждение деревьев не только ухудшает экологию и эстетику парка, но и создает реальную угрозу. Ослабленные стволы могут рухнуть внезапно, особенно в зонах отдыха с детьми.

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что бобры неагрессивны, но крайне пугливы и при угрозе могут защищаться. Их зубы способны перекусить толстое дерево за несколько часов, а значит, и нанести серьезную травму человеку, особенно если дети пытаются подойти близко или потрогать животное.

