Белая медведица, которую привезли в Москву с огнестрельным ранением, перенесла полет нормально. Ей дадут отдохнуть и потом приступят к лечению, сообщили в Московском зоопарке.

Зверя доставили из Красноярского края. Лечением займутся московские ветеринары. По данным Росприроднадзора, прогнозы они дают хорошие.

Хищника с тяжелыми травмами обнаружили в поселке Диксон, оттуда перевезли в Норильск. Медведицу ранил местный житель. По некоторым данным, у мужчины не было другого выхода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.