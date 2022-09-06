Самолет с раненой медведицей из Красноярского края прибыл в Москву. Зверя перевозили на рейсе Москва – Норильск. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Молодую самку примерно трех лет обнаружили в поселке Диксон, оттуда отправили в Норильск. Во время обследования у нее нашли множество травм, включая огнестрельное ранение. Задняя часть тела парализована. В Москве медведице окажут необходимую помощь.

В поселке Диксон это уже второй выход белых медведей к людям за последнее время. Ранее специалисты, прилетевшие из Москвы, помогли самке, у которой в пасти застряла банка.

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