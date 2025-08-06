Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 23:00

Город

Белая медведица из Московского зоопарка впервые сама сдала кровь

Белая медведица из Московского зоопарка впервые сама сдала кровь

"Миллион вопросов": кинолог объяснила, когда собаку нужно везти к ветеринару

Новости регионов: в центре Сочи произошла массовая драка

На ферме ВДНХ родился детеныш альпаки

Московский зоопарк показал кадры сна панды Катюши

Жильцы дома на Ладожской потребовали изъять четырех котов у соседки из-за антисанитарии

"Мослекторий": Ос Арутюнян – о языке животных

Новости мира: в Китае открыли подвесной мост длинной в несколько километров

Москвичи обратились в прокуратуру из-за живущих в антисанитарии кошек у соседки

Прокуратура Москвы потребовала через суд запретить женщине держать четырех кошек

В Московском зоопарке специалистам впервые удалось провести забор крови у белой медведицы Айки без использования наркоза. Хищница спокойно подала зоологам лапу и ждала, пока те проведут все необходимые манипуляции.

Это удалось сделать благодаря регулярным тренировкам и грамотно выстроенной системе взаимодействия между животными и персоналом. Всех обитателей зоопарка с самого раннего возраста обязательно учат не бояться уколов и правильно подавать лапу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика