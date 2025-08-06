06 августа, 23:00Город
Белая медведица из Московского зоопарка впервые сама сдала кровь
В Московском зоопарке специалистам впервые удалось провести забор крови у белой медведицы Айки без использования наркоза. Хищница спокойно подала зоологам лапу и ждала, пока те проведут все необходимые манипуляции.
Это удалось сделать благодаря регулярным тренировкам и грамотно выстроенной системе взаимодействия между животными и персоналом. Всех обитателей зоопарка с самого раннего возраста обязательно учат не бояться уколов и правильно подавать лапу.
