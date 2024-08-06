Камера уличного наблюдения зафиксировала нападение крупной собаки в столице

Камера уличного наблюдения зафиксировала новый случай нападения крупной собаки в столице. В ТиНАО мужчина выгуливал своего питомца, когда тот накинулся на йоркширского терьера и загрыз его на глазах у хозяйки.

Отмечается, что в России есть утвержденный правительством список потенциально опасных пород. В случае если порода собаки, убившей йорка, входит в этот перечень, владельцу грозит штраф.

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