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06 августа, 19:15

Происшествия

Камера уличного наблюдения зафиксировала нападение крупной собаки в столице

Камера уличного наблюдения зафиксировала нападение крупной собаки в столице

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Камера уличного наблюдения зафиксировала новый случай нападения крупной собаки в столице. В ТиНАО мужчина выгуливал своего питомца, когда тот накинулся на йоркширского терьера и загрыз его на глазах у хозяйки.

Отмечается, что в России есть утвержденный правительством список потенциально опасных пород. В случае если порода собаки, убившей йорка, входит в этот перечень, владельцу грозит штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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