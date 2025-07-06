Мастер-классы и шоу с участием животных прошли на фестивале "Город неравнодушных"

5 и 6 июля в Саду имени Н. Э. Баумана прошел фестиваль "Город неравнодушных". Ведущая Татьяна Сальникова посетила мероприятие вместе со своим четвероногим коллегой Коди и пообщалась с гостями и организаторами.

В этом году "Город неравнодушных" посвятили Дню семьи, любви и верности. Для тех, у кого есть питомцы, организовали музыкальные выступления, танцы, мастер-классы и шоу с участием животных.

Кроме того, в мероприятиях приняли участие стендап-комик Мария Маркова и певица, поэтесса Сюзанна Варнина.

С участниками самого доброго фестиваля лета пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.