Крокодиловый кайман перевезен в Московский зоопарк

Крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, поселился в Московском зоопарке. Решение было принято после того, как москвичи обратились в департамент природопользования Москвы.

Когда инспекторы связались с владельцем заведения, тот добровольно передал животное зоопарку. Теперь крокодил месяц будет находиться на карантине. Сотрудники уже подготовили для него акватеррариум.

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