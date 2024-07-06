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Новости

06 июля, 09:30

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Крокодиловый кайман перевезен в Московский зоопарк

Крокодиловый кайман перевезен в Московский зоопарк

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Крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, поселился в Московском зоопарке. Решение было принято после того, как москвичи обратились в департамент природопользования Москвы.

Когда инспекторы связались с владельцем заведения, тот добровольно передал животное зоопарку. Теперь крокодил месяц будет находиться на карантине. Сотрудники уже подготовили для него акватеррариум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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