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06 июня, 07:30

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Московский зоопарк впервые показал детенышей кошачьих лемуров

Московский зоопарк впервые показал детенышей кошачьих лемуров

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Московский зоопарк 5 июня опубликовал первые кадры с детенышами кошачьих лемуров, которым исполнился месяц. Пока они были совсем маленькими, большую часть времени они проводили вместе с мамой, но спустя месяц они начали учиться прыгать.

Ожидается, что детеныши лемуров продолжат питаться молоком до наступления холодов. После этого их начнут постепенно переводить на овощи, фрукты и орехи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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