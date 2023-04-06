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В Московском зоопарке рассказали, сколько займет полное восстановление медведя Диксона

В Московском зоопарке рассказали, сколько займет полное восстановление медведя Диксона

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В Московском зоопарке рассказали, сколько займет полное восстановление белого медведя Диксона. Его привезли в Москву полгода назад из Красноярского края. Там животное нашли с огнестрельным ранением и параличом задних лап.

Столичная реабилитация уже дала результаты. Зоологи чаще замечают у Диксона реакцию на прикосновения и движение задних лап. Полное восстановление Диксона может занять полтора года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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