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Котенка спасли на Ленинградском проспекте в Москве

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На Ленинградском проспекте водители услышали мяуканье из-под капота. Видимо, котенок забрался туда, чтобы согреться. Все попытки выманить его оказались безуспешны и на подмогу вызвали спасателей.

Как только они открыли капот, малыш начал бегать от одной машины к другой, пока снова не застрял под легковушкой. Спасатели осторожно достали его оттуда и передали прохожим. В данный момент животное на передержке, ему ищут новую семью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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