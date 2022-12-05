Котенка спасли на Ленинградском проспекте в Москве

На Ленинградском проспекте водители услышали мяуканье из-под капота. Видимо, котенок забрался туда, чтобы согреться. Все попытки выманить его оказались безуспешны и на подмогу вызвали спасателей.

Как только они открыли капот, малыш начал бегать от одной машины к другой, пока снова не застрял под легковушкой. Спасатели осторожно достали его оттуда и передали прохожим. В данный момент животное на передержке, ему ищут новую семью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.