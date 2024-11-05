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05 ноября, 07:30

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Панда Катюша из Московского зоопарка впервые увидела снег

Панда Катюша из Московского зоопарка впервые увидела снег

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В Московском зоопарке панда Катюша впервые увидела снег. Прошлой зимой она на улицу из вольера не выходила. Сначала обитательница зоопарка искупалась в сугробе, затем сломала снеговика, который для нее слепили киперы, и отправилась на прогулку вместе с мамой.

Как сообщили в зоопарке, перед наступлением холодов Катюше давали больше еды, чтобы она сформировала подкожный жир, который защищает от морозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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