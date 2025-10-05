Новости регионов: в Оренбурге состоялся гусиный забег

В Оренбурге состоялся гусиный забег. Пернатых поддерживали и подгоняли хозяева. Самые быстрые птицы обеспечили владельцев холодильником и зернодробилкой. Самый красивый гусь добыл для хозяина самовар.

Мраморные клопы атаковали Краснодарский край. Они проникли в жилые дома, квартиры и автомобили. Вредители активно распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители стали собирать их пылесосом, ставить москитные сетки и натирать подоконники эфирными маслами.

Ленинградская область переживает нашествие диких кабанов. Особенно много их замечено в Зеленогорске, Сестрорецке и Всеволожском районе. Животные носятся по дорогам и дворам деревень и поселков. Сейчас у кабанов брачный период, поэтому они могут вести себя агрессивно и неадекватно.

