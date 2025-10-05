Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Оренбурге состоялся гусиный забег

Новости регионов: в Оренбурге состоялся гусиный забег

В Москве увеличили размер штрафа за выгул собак без намордника

Новости регионов: мраморные клопы атаковали Краснодарский край

Олень переградил вход одного из магазинов в Японии

Штрафы за неправильный выгул собак выросли в Москве

Медведи стали чаще выходить к людям в регионах России

В Москве прошла выставка по пристройству бездомных животных

Столичные приюты передали в семьи более 350 животных в 2024 году

Медведи активизировались в российских регионах

Новый городской приют для бездомных животных появится в Зеленограде

В Оренбурге состоялся гусиный забег. Пернатых поддерживали и подгоняли хозяева. Самые быстрые птицы обеспечили владельцев холодильником и зернодробилкой. Самый красивый гусь добыл для хозяина самовар.

Мраморные клопы атаковали Краснодарский край. Они проникли в жилые дома, квартиры и автомобили. Вредители активно распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители стали собирать их пылесосом, ставить москитные сетки и натирать подоконники эфирными маслами.

Ленинградская область переживает нашествие диких кабанов. Особенно много их замечено в Зеленогорске, Сестрорецке и Всеволожском районе. Животные носятся по дорогам и дворам деревень и поселков. Сейчас у кабанов брачный период, поэтому они могут вести себя агрессивно и неадекватно.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиярегионывидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика