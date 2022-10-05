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Общество

Специалисты продолжили проводить ветеринарные процедуры с раненным белым медведем

Специалисты продолжили проводить ветеринарные процедуры с раненным белым медведем

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Раненый медведь Диксон постепенно восстанавливается. Он делает успехи на занятиях с реабилитологами. Каждый день в течение часа медведя приучают к ветеринарным процедурам.

В данный момент врачи стимулируют его лапы. Левая, которая была в очень плохом состоянии, стала чуть более активной. Специалисты регулярно проводят с животным тренинг на проверку рефлексов и чувствительности. Но пока подвижность задних конечностей остается на прежнем уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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