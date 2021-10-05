В Московском зоопарке появился амурский тигр

В Московском зоопарке появился тигр Степан. Сейчас он осваивается. Когда ему был год, Степу изъяли у контрабандистов. А дальше хищника отправили в центр реабилитации. После всего этого он не смог бы самостоятельно выжить на воле, поэтому его привезли в зоопарк.

Зоологи провели генетическое исследование и выяснили, что Степан – гибрид амурского и суматранского тигров. Они занесены в Красную книгу.

Хищника можно увидеть в экспозиции "Остров зверей". Степу поселили по соседству с гималайским медведем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.