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05 августа, 08:00

Общество

Россиянам запретят содержать дома ряд животных с 1 сентября

Россиянам запретят содержать дома ряд животных с 1 сентября

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С 1 сентября в России вступит в силу запрет на содержание некоторых животных в домашних условиях. В перечень попали представители семейства медвежьих, а также несколько видов кошачьих: тигры, львы, леопарды, гепарды, ягуары, пумы и сервалы, снежные барсы и рыси.

Росомах, гиеновых собак, волков и лис также рекомендуется оставить в зоопарках. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.

При этом в случае содержания дома питомца из Красной книги последует уголовное преступление, которое может повлечь за собой штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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