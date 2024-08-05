Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 20:00

Город

"Москвариум" показал детеныша краснокнижного дельфина

"Москвариум" показал детеныша краснокнижного дельфина

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 9 по 25 августа по выходным

Мужчина помог вернуться змее в парк "Фили"

Зюзинский суд приступит к рассмотрению дела о козах в Южном Бутове 19 августа

Ветеринарный комитет Москвы подал иск в суд из-за жалоб москвичей на коз в Южном Бутове

Суд попросили запретить выгул коз в районе Бутово

Комитет ветеринарии подал иск в суд на москвича за выгул стада коз в районе Бутово

Московский зоопарк поделился видео с тапиром Сью, которая очень любит поесть

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает

Мужчина выгуливал тигренка в Раменском

"Москвариум" поделился видео с детенышем краснокнижного дельфина, который недавно родился в центре. Его маму – черноморскую афалину – привезли туда в 2022 году из закрывшегося ялтинского океанариума.

При рождении маленький самец весил около 15 килограммов и был порядка одного метра длиной. На данный момент детеныш набрал 8–10 килограммов и вырос на 10–15 сантиметров. Он плавает в общем аквариуме с взрослыми дельфинами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоСветлана Ключникова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика