"Москвариум" показал детеныша краснокнижного дельфина

"Москвариум" поделился видео с детенышем краснокнижного дельфина, который недавно родился в центре. Его маму – черноморскую афалину – привезли туда в 2022 году из закрывшегося ялтинского океанариума.

При рождении маленький самец весил около 15 килограммов и был порядка одного метра длиной. На данный момент детеныш набрал 8–10 килограммов и вырос на 10–15 сантиметров. Он плавает в общем аквариуме с взрослыми дельфинами.

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