Кота аварийно-спасательной службы Вологды восстановили в должности после похудения

Кота по кличке Беляш восстановили в должности. Ранее этого сотрудника вологодской аварийно-спасательной службы отстранили от работы, так как тот застрял между батареей и стеной из-за лишнего веса.

После нескольких визитов к ветеринару и диеты кот вернулся в форму и снова вышел на дежурство. Присматривала за программой похудения супруга одного из сотрудников службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.