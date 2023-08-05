Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Новости

Кота аварийно-спасательной службы Вологды восстановили в должности после похудения

Кота аварийно-спасательной службы Вологды восстановили в должности после похудения

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни кафрских воронов

Жители Пущина призвали региональное Минэкологии помочь местному фламинго

Сезон охоты медведей за медом начался в Приморье

Жителям столицы рассказали, как в Москве готовят животных-проводников

Новости регионов: курильский вулкан Эбеко снова выбросил столб пепла

"Мой район. Навигатор": московский зоопарк перешел на новый режим работы

Кота аварийно-спасательной службы Вологды временно отстранили от службы за лишний вес

В столичном центре реабилитации диких животных спасли косулю

Прицеп с коровами перевернулся в Подмосковье

Кота по кличке Беляш восстановили в должности. Ранее этого сотрудника вологодской аварийно-спасательной службы отстранили от работы, так как тот застрял между батареей и стеной из-за лишнего веса.

После нескольких визитов к ветеринару и диеты кот вернулся в форму и снова вышел на дежурство. Присматривала за программой похудения супруга одного из сотрудников службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионывидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика