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05 июля, 10:00

Общество

В Москве отметили Всемирный день собак

В Москве отметили Всемирный день собак

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Полтора миллиона четвероногих жителей Москвы на этой неделе отметили Всемирный день собак. Тренировки будущих поводырей проходят на специальных тренажерах, имитирующих разные городские ситуации: от поездки в вагоне до шума метро.

Профессиональные инструкторы внимательно следят за поведением щенков, помогают справляться со страхами и постепенно прививают им необходимые навыки. Перед тем как получить звание собаки-поводыря, питомцы сдают целую серию экзаменов.

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 в эфире телеканала Москва 24.

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