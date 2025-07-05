В Москве отметили Всемирный день собак

Полтора миллиона четвероногих жителей Москвы на этой неделе отметили Всемирный день собак. Тренировки будущих поводырей проходят на специальных тренажерах, имитирующих разные городские ситуации: от поездки в вагоне до шума метро.

Профессиональные инструкторы внимательно следят за поведением щенков, помогают справляться со страхами и постепенно прививают им необходимые навыки. Перед тем как получить звание собаки-поводыря, питомцы сдают целую серию экзаменов.

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 в эфире телеканала Москва 24.