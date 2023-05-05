Сотрудники Росприроднадзора спасли выставленного на продажу львенка

Выставленного на продажу львенка спасли сотрудники Росприроднадзора в Уфе. Хозяин пытался продать его за 300 тысяч рублей. В ожидании новых владельцев его держали в обычной квартире.

Специалисты пришли к продавцу под видом покупателей, при этом никаких лицензий и разрешающих документов у владельца не было. В итоге питомца он отдал добровольно. Оказалось, что это львица, у которой травмирована лапа, расцарапан лоб и есть проблемы с кишечником.

Как сообщили в центре, хищницу уже оформили в зоопарк. Но некоторое время она еще останется в центре для прохождения лечения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.