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05 февраля, 16:45

В мире

Новости мира: олень-альбинос родился в США

Новости мира: олень-альбинос родился в США

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В Северной Каролине заметили редкого белоснежного оленя. В природе на 30 тысяч обычных особей приходится всего один альбинос. Особое значение этих животных отмечается в традициях и фольклоре местных индейских племен. Они считают его священным символом духа.

Между тем площадь лесного пожара увеличивается в чилийской коммуне Литуэче. Огонь охватил 150 гектаров и добрался до домов. Локализовать возгорание из-за жары и ветра пока не получается. Местные власти призвали людей эвакуироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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