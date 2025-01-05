Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 09:30

Город

Еще два малайских медвежонка приехали в Московский зоопарк

Еще два малайских медвежонка приехали в Московский зоопарк

Горожане могут познакомиться с малайским медвежонком в Московском зоопарке

Краснокнижный медвежонок Маша познакомилась с посетителями Московского зоопарка

Москвичи заметили двух лис в городе

Новости регионов: Дед Мороз проехался на елке по Челябинску

Гости Московского зоопарка смогут впервые увидеть малайского медвежонка Машу

В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей

Собянин: более 1,5 тыс детенышей родились в Московском зоопарке в 2024 году

Москвичам рассказали, как обитатели "Москвариума" готовятся к Новому году

Панды Катюша и Диндин устроили борьбу за мяч

Еще два малайских медвежонка приехали в Московский зоопарк. Сейчас они находятся на карантине в игровой комнате. Медвежат поместили в соседние вольеры, которые разделены решеткой.

Малыши могут видеть и слышать друг друга, а вот контактировать друг с другом, по мнению специалистов, им пока не стоит. Имена для медвежат уже выбрали. Для этого провели голосование на платформе "Активный гражданин". Москвичи назвали новоселов зверинца Лучик и Звездочка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика