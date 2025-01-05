Еще два малайских медвежонка приехали в Московский зоопарк. Сейчас они находятся на карантине в игровой комнате. Медвежат поместили в соседние вольеры, которые разделены решеткой.

Малыши могут видеть и слышать друг друга, а вот контактировать друг с другом, по мнению специалистов, им пока не стоит. Имена для медвежат уже выбрали. Для этого провели голосование на платформе "Активный гражданин". Москвичи назвали новоселов зверинца Лучик и Звездочка.

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