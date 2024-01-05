Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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05 января, 23:30

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В Московском зоопарке поделились кадрами с пандой Катюшей

В Московском зоопарке поделились кадрами с пандой Катюшей

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В Московском зоопарке поделились свежими кадрами с пандой Катюшей. На видео малышка знакомится с новой игрушкой. Видно, что панда ведет себя очень аккуратно, когда мамы нет рядом.

Детеныш китайских панд Жуи и Диндин родился в конце августа. Это уникальный случай и первый в России, сейчас Катюше четыре месяца. Имя выбрали пару дней назад с помощью большого голосования на портале "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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