04 декабря, 07:30Город
В зоопарке рассказали, как малайский медвежонок адаптируется к новому вольеру
В Московском зоопарке отмечает новоселье малайская медведица. В столицу ее привезли в октябре. Почти 2 месяца посетители могли на нее посмотреть.
Теперь маленькую хищницу перевели в закрытый теплый вольер, где она будет находиться до весны. По словам сотрудников зоопарка, медведица довольно быстро освоилась в новом помещении, изучила в нем каждый уголок и теперь отдыхает в тишине и покое.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.