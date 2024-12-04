Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 07:30

Город

В зоопарке рассказали, как малайский медвежонок адаптируется к новому вольеру

В зоопарке рассказали, как малайский медвежонок адаптируется к новому вольеру

Малайский медвежонок переехал в более просторный вольер

Новости регионов: фура с мандаринами перевернулась на трассе в Сочи

"Это Москва. Бизнес": гости в будку

Детеныш африканской гиены из Московского зоопарка впервые увидел снег

Новости регионов: косатки устроили представление в рыбном порту Магадана

Новости регионов: кота британской породы по кличке Мартин украли в Санкт-Петербурге

Новости часа: более 250 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Спасатели вытащили из пруда кота, завернутого в пакет и обмотанного скотчем

Медвежонок Нуга из парка "Земля Прайда" встретила первый день зимы на катке

В Московском зоопарке отмечает новоселье малайская медведица. В столицу ее привезли в октябре. Почти 2 месяца посетители могли на нее посмотреть.

Теперь маленькую хищницу перевели в закрытый теплый вольер, где она будет находиться до весны. По словам сотрудников зоопарка, медведица довольно быстро освоилась в новом помещении, изучила в нем каждый уголок и теперь отдыхает в тишине и покое.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика