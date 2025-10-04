В Москве прошла выставка по пристройству бездомных животных

В Москве прошла выставка бездомных животных, где каждый гость мог найти себе друга. Столичные волонтеры и сотрудники приютов помогают питомцам обрести новые семьи, а будущим хозяевам – сделать правильный выбор.

Процесс передачи питомца достаточно простой. Волонтеры знакомят гостей с животными и рассказывают об их особенностях, а сотрудники приюта проводят собеседование. Оно нужно, чтобы убедиться в готовности будущих хозяев к ответственному содержанию животного.

