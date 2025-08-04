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04 августа, 07:00

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В Московском зоопарке завершился фестиваль "Неделя панд"

В Московском зоопарке завершился фестиваль "Неделя панд"

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В Московском зоопарке завершился фестиваль "Неделя панд". Его приурочили ко дням рождения панд Жуи и Диндин.

В рамках мероприятия они получили дорогие подарки. Одним из них стала стильная сумка, которую Диндин презентовал модный дом. Однако презент она отдала своей дочери Катюше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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