04 августа, 07:00Город
В Московском зоопарке завершился фестиваль "Неделя панд"
В Московском зоопарке завершился фестиваль "Неделя панд". Его приурочили ко дням рождения панд Жуи и Диндин.
В рамках мероприятия они получили дорогие подарки. Одним из них стала стильная сумка, которую Диндин презентовал модный дом. Однако презент она отдала своей дочери Катюше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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