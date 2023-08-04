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Общество

Жители Пущина призвали региональное Минэкологии помочь местному фламинго

Жители Пущина призвали региональное Минэкологии помочь местному фламинго

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Жители подмосковного Пущина призвали региональное министерство экологии помочь фламинго, который поселился на Оке. В течение последних нескольких дней фламинго видели на городском пляже, карьере, лодочной станции.

Жители отметили, что розовый окрас сохранился только на внутренней стороне крыльев, а в остальном птица уже практически белая. Люди переживают, что он одинок и может погибнуть.

В министерстве сообщили, что эти птицы совершают длительные перелеты и иногда останавливаются на непродолжительный отдых, в том числе на подмосковных реках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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