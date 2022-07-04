Самка атлантического моржа, которая неделю жила на Куршской косе, уплыла

Самка атлантического моржа, которая неделю жила на Куршской косе, отправилась домой. Впервые ее заметили 30 июня.

Как отметили специалисты национального парка, место обитания моржа – Крайний Север, Баренцево море. Столь дальние путешествия этим животным не свойственны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.