Владельцы домашних животных показали, как они спасают любимцев от палящего зноя

Владельцы домашних питомцев рассказали, как они помогают своим любимцам спасаться от жары. Например, стаффордширский терьер Аксель решил искупаться в фонтане.

А кота Чипа хозяева подстригли на время жары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.