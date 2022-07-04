Владельцы домашних питомцев рассказали, как они помогают животным спасаться от жары

Владельцы домашних питомцев рассказали, как они помогают своим любимцам спасаться от жары. Например, Василиса и Маркиз нашли самое холодное место в доме.

А некоторые животные даже успели насладиться жаркой погодой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.