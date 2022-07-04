Владельцы домашних питомцев рассказали, как животные спасаются от жары

Владельцы домашних питомцев рассказали, как они помогают животным спасаться от жары. Например, коты Мурзик и Веста прячутся от зноя на улице.

Хозяева их регулярно выгуливают, даже предусмотрели коляску для того, чтобы звери не устали ходить лапами по парку в жару. С собой владельцы всегда берут воду и еду.

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