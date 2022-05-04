Собака провалилась в открытый колодец в Московской области

В поселке Деденево, это недалеко от Дмитрова, местные жители обнаружили собаку, которая провалилась в открытый колодец.

На место приехали сотрудники МЧС. Они быстро вытащили ее из колодца. Собака отделалась испугом, ее передали хозяйке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.