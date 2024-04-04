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04 апреля, 16:45

Происшествия

Новости регионов: таможенники изъяли двухметрового крокодила в Орске

Новости регионов: таможенники изъяли двухметрового крокодила в Орске

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В Орске на таможне обнаружили крокодила, которого хозяин пытался провезти в ящике без документов. Двухметровую рептилию изъяли и отправили в специализированную организацию до принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Кроме того, в МЧС зафиксировали половодье в 34 регионах России. По данным ведомства, свыше 380 домов, тысячи приусадебных участков, а также 150 низких мостов и более 100 участков дорог подтоплены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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