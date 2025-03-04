Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 19:45

Город

Москвичи прислали видео с утками, гуляющими по Тропаревскому парку

Москвичи прислали видео с утками, гуляющими по Тропаревскому парку

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в Тропаревском парке утки гуляют по снегу и подходят к людям в поисках еды. Кормить их можно крупой и зернами.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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