Владельцам домашних животных рассказали, как защитить питомцев во время сезона клещей

С приходом марта в ряде регионов Центральной России начинается сезон клещей, который продлится вплоть до октября. Владельцам домашних животных эксперты советуют регулярно обрабатывать кожу собак и кошек специальными средствами. Во время прогулки их следует осматривать каждые два часа.

У собаки укус клеща может вызвать ряд заболеваний. Одно из самых опасных – пироплазмоз. Для него характерны лихорадка, слабость задних конечностей и отек легких.

Подробнее о том, как защитить питомцев во время сезона клещей, – в эфире телеканала Москва 24.