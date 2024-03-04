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04 марта, 19:30

Общество

Владельцам домашних животных рассказали, как защитить питомцев во время сезона клещей

Владельцам домашних животных рассказали, как защитить питомцев во время сезона клещей

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С приходом марта в ряде регионов Центральной России начинается сезон клещей, который продлится вплоть до октября. Владельцам домашних животных эксперты советуют регулярно обрабатывать кожу собак и кошек специальными средствами. Во время прогулки их следует осматривать каждые два часа.

У собаки укус клеща может вызвать ряд заболеваний. Одно из самых опасных – пироплазмоз. Для него характерны лихорадка, слабость задних конечностей и отек легких.

Подробнее о том, как защитить питомцев во время сезона клещей, – в эфире телеканала Москва 24.

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