Детеныш африканской гиены из Московского зоопарка впервые увидел снег

Детеныш африканской гиены из московского зоопарка впервые в жизни увидел снег. Его вынесли в переноске из теплого вольера.

Однако малыш зрелища не оценил, отвернувшись от него. После этого гиену отнесли обратно и накормили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

