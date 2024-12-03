03 декабря, 06:45Город
Детеныш африканской гиены из Московского зоопарка впервые увидел снег
Детеныш африканской гиены из московского зоопарка впервые в жизни увидел снег. Его вынесли в переноске из теплого вольера.
Однако малыш зрелища не оценил, отвернувшись от него. После этого гиену отнесли обратно и накормили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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