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03 октября, 16:45

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Трех яков из зоопарка Ставрополя пересилили в отдельный вольер в парке "Лосиный остров"

Трех яков из зоопарка Ставрополя пересилили в отдельный вольер в парке "Лосиный остров"

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Троих яков, которых недавно привезли в парк "Лосиный остров", переселили в постоянный вольер. Его для животных приготовили еще летом. Пополнение – двухлетние самец и самка, а также шестимесячный теленок – прибыло из Ставропольского зоопарка. Животные хорошо перенесли дорогу. Сначала домашние яки были помещены в специальный вольер, где проходили адаптацию и карантин.

Новое место проживания семейства находится в центральной части вольерного комплекса биостанции. Хороший обзор со смотровой площадки для посетителей позволит в деталях рассмотреть животных и познакомиться с повадками яков под руководством экскурсоводов.

Скоро в "Лосином острове" ожидается очередное пополнение. Туда приедут ламы, альпаки и муфлоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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