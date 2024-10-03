Трех яков из зоопарка Ставрополя пересилили в отдельный вольер в парке "Лосиный остров"

Троих яков, которых недавно привезли в парк "Лосиный остров", переселили в постоянный вольер. Его для животных приготовили еще летом. Пополнение – двухлетние самец и самка, а также шестимесячный теленок – прибыло из Ставропольского зоопарка. Животные хорошо перенесли дорогу. Сначала домашние яки были помещены в специальный вольер, где проходили адаптацию и карантин.

Новое место проживания семейства находится в центральной части вольерного комплекса биостанции. Хороший обзор со смотровой площадки для посетителей позволит в деталях рассмотреть животных и познакомиться с повадками яков под руководством экскурсоводов.

Скоро в "Лосином острове" ожидается очередное пополнение. Туда приедут ламы, альпаки и муфлоны.

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