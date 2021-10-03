На Аляске выбирают самого толстого медведя

Соревнования среди самых толстых медведей прошли в США, на Аляске. На видео – возможный победитель. Он весит 747 кило.

Жир нужен медведям, что бы хорошо перезимовать. Победитель конкурса пока не объявлен. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.