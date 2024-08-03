Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает

Представители пресс-службы департамента природопользования Москвы рассказали, что жизни найденного в столице тигренка ничего не угрожает. Специалисты Центра реабилитации диких животных также выяснили, что детеныш немногим старше месяца.

Маленького хищника перевозили в машине в обычной кошачьей переноске. На это обратили внимание москвичи, которые и обратились в Межрайонную природо-охранную прокуратуру.

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