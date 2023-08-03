Жителям столицы рассказали, как в Москве готовят животных-проводников

Более 700 тысяч раз москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринарам. В городе есть сразу несколько электронных проектов, которые помогают владельцам собак и кошек, а также тем, кто только хочет ими стать.

Работают в столице и программы подготовки животных-помощников. Это будущие поисковики и поводыри. Как выбирают щенков и сколько времени занимает курс обучения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.