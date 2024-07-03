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Новости

03 июля, 14:15

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В Московском зоопарке рассказали, каким животным приходится труднее всех в жару

В Московском зоопарке рассказали, каким животным приходится труднее всех в жару

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Москвичка выгуливала свинью на поводке на Никитском бульваре

По словам заведующей лекционно-экскурсионным сектором Московского зоопарка Елены Лысогорской, в зоне риска находятся северные тюлени, которые живут в павильоне "Ластоногие". Чтобы животные не перегревались, их бассейн наполняют прохладной водой.

Для остальных обитателей сотрудники зоосада делают полезное мороженое – в воде замораживают рыбу, фрукты или овощи, которые звери потом добывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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