Москвичи заметили гигантский рой пчел на западе города

В Москве на Осеннем бульваре местные жители заметили гигантский рой пчел. И он до сих пор продолжает расти.

В чатах района передают друг другу информацию, чтобы никто не приближался и не оказался ужаленным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.