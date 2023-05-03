Специалисты рассказали, как действовать, если кот не может слезть с дерева

Специалисты "СпасРезерва" рассказали, что делать, если кот не может самостоятельно слезть с дерева. Они порекомендовали обращать внимание на состояние застрявшего животного: если питомец постоянно мяукает, мечется, дрожит, а также выглядит слабым и уставшим, то в этом случае необходимо действовать.

Можно ли получить бесплатную помощь и сколько придется заплатить, если придется вызывать альпинистов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.