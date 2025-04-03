Новости регионов: во Владивостоке ложно обвинили рабочих в жестокости к животным

Во Владивостоке зоозащитники обвинили иностранных рабочих на стройке в поедании собак. Поводом стало видео, где, как утверждали активисты, заметны шкуры животных и псы, посаженные на цепь. Однако проверка, которую провели местные власти, показала: обвинения не подтвердились.

В Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар – загорелись камыш и сухая трава. Линия огня растянулась почти на километр, выгорело около 5 гектаров. С огнем боролись 40 специалистов при помощи 11 единиц техники. Пострадавших нет.

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