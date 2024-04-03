Парк-приют "Земля прайда" затопило в Клину

Парк-приют "Земля прайда" затопило в подмосковном Клину. Сотрудники парка смогли эвакуировать в безопасный вольер всех львов и тигров.

Большинство животных удалось переместить еще накануне, однако двое львят оказались отрезаны от остального прайда. Из-за своей боязни воды они не могли покинуть единственную незатопленную лежанку. Но потом преодолели страх и пришли к людям.

О том, как в Подмосковье борются с последствиями рекордных весенних паводков, – в эфире телеканала Москва 24.