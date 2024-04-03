Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 23:30

Происшествия

Парк-приют "Земля прайда" затопило в Клину

Парк-приют "Земля прайда" затопило в Клину

Московский зоопарк предложил помощь парку-приюту "Земля прайда"

Москвичи засняли на видео бобра в районе Нагатинский Затон

Два льва отказались выбираться из подтопленного парка "Земля прайда"

Животных из парка-приюта "Земля прайда" в Клину эвакуировали

Парк-приют "Земля прайда" в Клину закрыли из-за паводка

Новости регионов: застрявшую на подтопленном острове собаку спасли в Ивановской области

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Парк львов "Земля Прайда" затопило в Подмосковье

Заблудившегося бобра заметили на улице в Санкт-Петербурге

Парк-приют "Земля прайда" затопило в подмосковном Клину. Сотрудники парка смогли эвакуировать в безопасный вольер всех львов и тигров.

Большинство животных удалось переместить еще накануне, однако двое львят оказались отрезаны от остального прайда. Из-за своей боязни воды они не могли покинуть единственную незатопленную лежанку. Но потом преодолели страх и пришли к людям.

О том, как в Подмосковье борются с последствиями рекордных весенних паводков, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика