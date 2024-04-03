Два льва отказались выбираться из подтопленного парка "Земля прайда"

Разливающаяся из-за таяния снега и льда вода начала затапливать подмосковный парк-приют "Земля прайда". На данный момент его работникам удалось эвакуировать пантеру, тигров и 12 из 14 львов. Еще два животных побоялись выходить из своих четырехметровых лежанок, поэтому их пока оставили.

Если вода дойдет до экстремальной высоты, львам дадут наркоз, чтобы их можно было вынести на руках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.