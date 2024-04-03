Животных из парка-приюта "Земля прайда" в Клину эвакуировали

В подмосковном Клину из-за паводка вода дошла до парка-приюта "Земля прайда", в котором находились львы и тигры. 12 животных уже увезли в безопасное место. Двоих испугавшихся людей львов оставили на месте, им подтопление пока не угрожает.

Тем временем администрация городского округа Клин отправила на место 30 специалистов экстренных служб. Они сделали замеры воды и установили контрольные точки.

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