03 апреля, 16:30Новости
Двух морских львов поймали в продуктовом складе в Петропавловске-Камчатском
Два морских льва пробрались в продуктовый склад в Петропавловске-Камчатском в поисках рыбы. Пока один искал еду в контейнерах, второй караулил на входе.
Местные жители рассказали, что это уже не первый случай, когда морские львы пробираются на предприятия или пирсы в поисках добычи. Эти животные достаточно опасны, поэтому подходить к ним близко не рекомендуется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.