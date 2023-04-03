Двух морских львов поймали в продуктовом складе в Петропавловске-Камчатском

Два морских льва пробрались в продуктовый склад в Петропавловске-Камчатском в поисках рыбы. Пока один искал еду в контейнерах, второй караулил на входе.

Местные жители рассказали, что это уже не первый случай, когда морские львы пробираются на предприятия или пирсы в поисках добычи. Эти животные достаточно опасны, поэтому подходить к ним близко не рекомендуется.

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