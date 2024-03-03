Московский зоопарк поделился милыми кадрами с пандой Катюшей. Малышка с каждым днем становится все смелее, но все равно большую часть времени проводит с мамой Диндин. Взрослая панда не только оберегает своего детеныша, но и не забывает с ней играть.

Катюше уже полгода и она весит около 15 килограммов. За тем, как растет первая рожденная в России панда, наблюдает команда специалистов из Московского зоопарка и их коллеги из Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.