В подмосковной деревне Жабкино произошел конфликт из-за нутрий

В подмосковной деревне Жабкино разгорелся конфликт вокруг нутрий, которых местный житель Сергей Русский поселил в пруду. Волонтер Ксения Рибченко забрала животных, опасаясь, что они не переживут зиму. При осмотре у некоторых нутрий были обнаружены травмы, требующие лечения.

Владелец животных написал заявление в полицию, рассматривая действия волонтера как кражу. Сергей Русский утверждает, что готовил пруд к зиме: установил аэрацию и планировал построить теплицу. Местные жители поддерживают владельца, отмечая, что нутрии были ручными и доставляли радость детям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.