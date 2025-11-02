График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 10:00

Общество

В подмосковной деревне Жабкино произошел конфликт из-за нутрий

В подмосковной деревне Жабкино произошел конфликт из-за нутрий

"Московский патруль": контрафакт корма для животных выявлен на маркетплейсах

Сотрудники "Москвариума" поделились кадрами кормления животных сезонными плодами

Новости регионов: 4 человека погибли в массовом ДТП с трамваем в Туле

Новости регионов: мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя в Челябинске

Полиция начнет проверку после отравления собак в Путилкове

Уличные коты помогли девушке найти пропавшего питомца в Таиланде

Новости регионов: собаки загнали рысенка на опору линии электропередачи в Забайкалье

Инсталляцию в осеннем стиле подготовили для сурикатов в Московском зоопарке

"Вопрос спорный": в Подмосковье собака загрызла двухмесячного младенца

В подмосковной деревне Жабкино разгорелся конфликт вокруг нутрий, которых местный житель Сергей Русский поселил в пруду. Волонтер Ксения Рибченко забрала животных, опасаясь, что они не переживут зиму. При осмотре у некоторых нутрий были обнаружены травмы, требующие лечения.

Владелец животных написал заявление в полицию, рассматривая действия волонтера как кражу. Сергей Русский утверждает, что готовил пруд к зиме: установил аэрацию и планировал построить теплицу. Местные жители поддерживают владельца, отмечая, что нутрии были ручными и доставляли радость детям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДарья ЕрмаковаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика